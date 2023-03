Na sessão ordinária desta terça-feira, 21, a vereadora Vivian Repessold (PP) se manifestou a respeito da recente declaração da cantora paulista Doroth Helena de Souza, 25 anos, a popular MC Pipokinha, que confirmou show para 16 de abril em Vilhena.

A parlamentar repudiou as declarações da artista que ironizou o salário de professores e alegou que recebe R$ 70 mil por cada baile que trabalha. Após a polêmica, a cantora pediu desculpas (leia mais AQUI).

Ao ocupar a tribuna da Casa de Leis, Repessold, que é servidora pública municipal e exerce atividade de professora, disse que se sentiu indignada com a fala. “ Como mulher e professora, não me sinto representada nem na sua postura e muito menos na sua fala. Fica aqui minha nota de repudio pela desclassificação como mulher, pela falta de coragem de encarar uma sala de aula, menosprezando a classe dos professores que com tanto carinho e zelo, todos os dias, estão aí para receber os nossos filhos”, desabafou.

Ela completou pedindo às autoridades e organizadores uma melhor avaliação dos shows para Vilhena. “Acho importante voltar a trabalhar a cultura e lazer no município, mas que tenhamos cuidado. Já está tão difícil o controle com o celular das nossas crianças. Penso que em Vilhena, uma cidade conservadora, com princípios cristões, devemos rever um pouco sobre a qualidade desses shows. Tá aí: com 14 anos você já entra para assistir um show desse, depois vai para sala de aula e não respeita o professor, não respeita a família, não se respeita asi próprio primeiro. Um show caríssimo desse que menospreza a classe dos professores e ainda coloca em risco toda uma educação dos nossos filhos. Pode ser que até a gente não deixe ir no show, mas vai ficar sabendo pela internet. Quem é o pai hoje que consegue controlar 100% a internet do seu filho? Que esses shows sejam revistos ou fazer uma fiscalização na entrada para que só maior de idade frequentem lá”, alertou.