A China vai retomar as compras de carne bovina do Brasil. A decisão foi anunciada nesta quinta-feira (23) pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro.

Principal destino da carne bovina brasileira, sendo responsável por 60% do total dos embarques para o exterior, a China estava sem comprar a proteína desde 22 de fevereiro, quando um caso atípico de mal da vaca louca foi detectado em pequena propriedade no sudeste do Pará.

Com o caso de mal da vaca louca, o Brasil determinou o autoembargo dos envios para o mercado chinês, conforme rege acordo comercial entre os dois países.

A volta dos embarques para da proteína para a China foi anunciada por Fávaro diretamente de Pequim, onde se encontra com comitiva formada por mais de 100 empresários do setor agropecuário. De acordo com ele, a decisão foi confirmada por autoridades sanitárias do país asiático.

“Isso era esperado há alguns dias”, disse Fávaro. “Quero agradecer os pecuaristas brasileiros, que confiam no nosso sistema. Isso nos dá credibilidade no mercado internacional”, complementou o ministro da Agricultura. O titular do Mapa também agradeceu o governo da China, o presidente Lula, o corpo técnico da pasta e o governo do Pará, que, segundo ele, foi rápido e claro em comunicar o caso de mal da vaca louca.

IMPACTOS DE UM MÊS DE EMBARGO

“Podemos calcular de 15% a 20% de recuo nos embarques de carne bovina, motivado principalmente por esse auto embargo”, reforçou Ferreira.

RETOMADA DA EXPORTAÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A CHINA

A retomada das exportações da carne bovina para a China já eram aguardadas pelo mercado. A expectativa, aliás, é de que o embargo fosse derrubado ainda em março, mas só no dia 28. A data chegou a ser mencionada como referência pela consultora de mercado Laura Rezende, da Agrifatto, em entrevista ao ‘Mercado & Companhia’ no dia 8 de março.

Também em entrevista ao telejornal vespertino do Canal Rural, Alcides Torres, diretor da Scot Consultoria, afirmou, na quarta-feira (22) que o embargo da China deveria mesmo ser derrubado rapidamente. Segundo projeções dele, isso fará com que o boi gordo volte a se valorizar no mercado . “Com a volta da China, a gente deve ter uma recuperação da cotação na arroba do boi gordo. E isso não deve mudar a situação do consumidor final, pois as oscilações já estão tão fracas que não devem alterar tanto o preço do quilo da carne”, ponderou.