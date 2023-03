O deputado estadual Cirone Deiró indicou ao Governo do Estado, a necessidade de elaboração de Lei, que cria o Plano Estadual de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas, Exames Complementares e Consultas Especializadas na rede pública de saúde. Segundo ele, a medida é um passo fundamental para a melhoria do sistema de saúde em Rondônia e atender pacientes que estão há meses esperando por um procedimento.

Cirone explicou que o objetivo desse plano, é garantir que os pacientes que necessitam desses procedimentos médicos, recebam o atendimento necessário de maneira mais rápida e eficiente. Ele lembrou que o Governo Federal instituiu o Programa Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas, Exames Complementares e Consultas Especializadas no âmbito do SUS, no dia 3 de fevereiro desse ano, “uma ação extremamente relevante que se soma aos esforços do Governo de Rondônia, para reduzir as filas na rede estadual de saúde”.

Por meio da portaria, segundo Cirone, o Governo Federal sinalizou a urgência em resolver o problema das filas e se compromete a disponibilizar recursos e apoio necessários aos estados e municípios, na implementação de medidas efetivas. “A criação do Plano Estadual de Redução das Filas busca contribuir com esse compromisso”, disse.

LONGAS ESPERAS

Cirone acredita que a criação do Plano de Redução das Filas beneficiará milhares de rondonienses, que aguardam por cirurgias, exames complementares e consultas especializadas, promovendo não apenas um atendimento mais rápido, mas também de qualidade. “O cenário atual das filas e longas esperas por atendimento médico é desafiador e preocupante para pacientes e seus familiares”, disse.

Sobre as medidas que deverão ser adotadas para tornar o Plano eficaz, Cirone disse que entre elas está a de aumentar a capacidade de atendimento das unidades médicas, estabelecer parcerias com instituições privadas e otimizar os recursos disponíveis. “A comunicação entre a Secretaria de Estado da Saúde e a população, também é crucial, assegurando que os usuários do SUS estejam informados sobre seus direitos e os meios pelos quais podem obter atendimento adequado e em tempo hábil”, afirmou.

Na opinião de Cirone, a criação de lei, instituindo o Plano Estadual, representa uma ação prioritária e significativa, que atesta o compromisso do Governo de Rondônia, em garantir o acesso à saúde e o cuidado adequado com o bem-estar de sua população. “Trata-se de um esforço conjunto de diversos setores e agentes públicos, visando superar os desafios do sistema de saúde e promover um atendimento médico eficiente e justo para todos”, disse.