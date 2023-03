A Polícia Federal (PF) de Rondônia deflagrou na manhã desta quinta-feira, 23, a operação “Hazard”, para combater os crimes de aquisição, armazenamento e compartilhamento de materiais relacionados ao abuso sexual infantojuvenil.

A investigação foi iniciada em outubro de 2022, a partir de informações de uma organização não governamental estrangeira, que reportou indícios do crime de armazenamento de conteúdo pornográfico infantojuvenil.

As informações recebidas pela Polícia Federal de Rondônia foram tratadas com a máxima prioridade, e indicavam que os crimes estavam sendo praticados, pelo menos, desde 2018, com o conteúdo ilícito adquirido e armazenado, em que predominantemente crianças do sexo feminino eram violentadas e abusadas sexualmente.

A PF, utilizando-se de técnicas especiais de polícia judiciária, conseguiu identificar o responsável pelas condutas criminosas como sendo um homem adulto residente em Ariquemes-RO.

O Mandado de Busca e Apreensão foi exarado pela 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Rondônia e foi cumprido na residência do investigado.

Durante o cumprimento da medida, o homem foi flagrado armazenando e compartilhando pornografia infantojuvenil em seu aparelho celular através de aplicativos de troca de mensagens, motivo pelo qual recebeu voz de prisão em flagrante delito.

O suspeito foi encaminhado para o presídio de Ariquemes e ficará à disposição da Justiça Federal. O investigado responderá pelo crime de aquisição, armazenamento e compartilhamento de materiais relacionados ao abuso sexual infantojuvenil previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, cujas penas somadas podem chegar a 10 anos de reclusão.

Os dispositivos eletrônicos apreendidos serão periciados e analisados pela Polícia Federal, podendo ainda revelar outros crimes praticados pelo investigado.

Hazard, nome dado à operação, em inglês significa “Perigo”, em alusão à potencialidade desse perfil criminoso em abusar de crianças de seu convívio social.