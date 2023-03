Na companhia do prefeito Moisés Cavalheiro, o senador Confúcio Moura anunciou na manhã de hoje, 23, o início das obras do trecho urbano da BR 364, no município de Itapuã do Oeste. Com extensão de aproximadamente dois quilômetros, o trecho a ser reparado está localizado na área urbana do município e é um ponto de estrangulamento para o tráfego ao longo da BR.

O prefeito do município disse que já luta há mais de sete anos por recursos junto ao governo federal para a realização das obras. “Mas, agora o senador Confúcio Moura já garantiu os recursos necessários para se concluir. Serão 41,4 milhões de reais e o melhor: as obras já estão licitadas e logo serão iniciadas”, disse o prefeito Moisés Cavalheiro.

Segundo o senador Confúcio Moura, o trecho a ser reparado tem apenas dois quilômetros, mas são necessários 30 a 40 minutos para trafegar por eles. “Essa é uma luta histórica, que está com os dias contados. Além de atrasar as viagens, a buraqueira enfeia a cidade. Não é justo para Itapuã do Oeste. Mas, como disse o prefeito, os recursos estão assegurados, a obra licitada e em maio será iniciada, tão logo acabe o período das chuvas”, anunciou o senador.

Por se tratar de obra tão importante para o município e para o estado, na audiência da Comissão de Infraestrutura do senado, ocorrida no último dia 21, o senador convidou o ministro dos transportes, Renan Filho, para estar presente na assinatura da Ordem de Serviços para a obra.