Uma idosa que trabalha como catadora de reciclável foi atropelada por uma motocicleta na noite desta sexta-feira, 24, em Vilhena. O acidente na Avenida Paraná no bairro Jardim Eldorado.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a idosa estava carregando um saco com garrafas recicláveis que havia pegado em um comércio, quando tentava atravessar a via, foi atingida pela motocicleta.

A idosa que aparenta ter 75 a 80 anos e a condutora da moto de 23 anos, sofreram ferimentos, ambas foram socorridas ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros. A idosa em estado grave.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) isolou a área para os trabalhos da Polícia Técnica-Científica (Politec), depois registrou a ocorrência.