Na capital paranaense para agendas diversas, o governador de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, aproveitou para conhecer as tendências e soluções já aplicadas para melhorar o cotidiano das cidades na versão brasileira do maior evento de cidades inteligentes do mundo.

O Smart City Expo 2023, realizado esta semana (22 a 24), no Parque Barigui, em Curitiba, reúne o que há de mais novo em soluções tecnológicas, produtos, serviços e tendências que já são realidade e resolvem muitos problemas contemporâneos das cidades, facilitando a vida dos cidadãos.

O govenador aproveitou e visitou o estande do Sebrae, onde estava uma comitiva organizada pelo Sebrae em Rondônia para proporcionar a gestores municipais e técnicos a vivência da experiência de uma cidade inteligente. As boas práticas observadas podem impactar positivamente as comunidades dos municípios presentes no evento.