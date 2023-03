Durante a audiência pública de hoje sobre a balsa e a ponte o deputado estadual Alex Redano anunciou que o Estado não irá cobrar a passagem da balsa sobre o rio Jamari, uma luta que o deputado tem desempenhado junto ao governo do Estado e que foi noticiado hoje com o apoio dos deputados do Vale do Jamari.

Temos um grande avanço, com o apoio dos deputados do Vale do Jamari, Rodrigo Camargo, Lucas Tores e Pedro Fernandes recebi a boa notícia de que nosso pedido junto ao governo do Estado será atendido e que não será cobrado a travessa sobre o rio Jamari.

Isso nos dá a certeza de que o governo está do lado de quem precisa, sabemos que o governador Coronel Marcos Rocha sabe que a população precisa e atendendo a mais esse pedido nosso, a população de Alto Paraíso pode contar sempre com nosso apoio. Obrigado a bancada do Vale do Jamari por nos apoiar nessa missão.

Agradecemos ao Coronel Eder por acompanhar essa demanda e levar ao governador nossa mensagem de gratidão por levar nossa mensagem ao governador Coronel Marcos Rocha.