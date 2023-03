Foram entregues 40 matrizes suínas e quatro reprodutores aos produtores de Rolim de Moura que haviam se cadastrado, previamente, na Secretaria Municipal de Agricultura de Rolim de Moura.

O trabalho foi realizado por meio de parceria entre a Prefeitura e o deputado Cirone Deiró, que destinou emenda no valor de R$ 100 mil ao projeto.

O apoio do deputado Cirone a agricultura familiar já resultou na liberação de recursos para dezenas de associações dos municípios rondonienses. A iniciativa busca melhorar as condições de vida dos agricultores e suas famílias.

Cirone disse que a liberação dos recursos para a compra dos animais faz parte do seu compromisso de apoio ao fortalecimento da agricultura familiar. “Essa entrega é mais um grande passo na direção de criar uma economia agrícola diversificada”, explicou o deputado, acrescentando que “além disso, esta iniciativa vai permitir às famílias contempladas, cultivar melhor a terra, gerar renda adicional e melhorar sua qualidade de vida”.

O prefeito Aldo Júlio e o secretário da Agricultura, Dionísio Pereira Braga, agradeceram o apoio que Cirone tem dado ao município. Eles destacaram a importância de investir no setor agrícola, com a distribuição de matrizes de alta qualidade genética. “É uma ação que se soma aos nossos esforços de estimular o desenvolvimento da suinocultura com animais de genética melhorada, elevando o padrão produtivo de Rolim de Moura”, disse o secretário.

Conforme o vice-prefeito de Rolim de Moura, Alcides Rosa, o setor agrícola de do município e do distrito também contam com o apoio de Cirone na viabilização de recursos para vários outros projetos, como destinação de recursos para escolas da área rural, além da recuperação das estradas do município. “Recebemos ainda R para a aquisição de mini carregadeira e máquina de cera. Continuamos nossa parceria de trabalho com o deputado Cirone em busca do desenvolvimento local e bem-estar das pessoas”, finalizou.