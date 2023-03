Em visita ao município nesta sexta-feira, 24, o senador Samuel Araújo anunciou que está intermediando, em conjunto com o senador Jaime Bagattoli, a liberação de recursos para investimentos no setor rural, sobretudo na região do cone-sul, conhecida por ser uma potência no Agro.

Aproveitando a presença no município, os senadores estiveram com o prefeito Flori Cordeiro de Miranda Junior e anteciparam que estão trabalhando na captação de recursos junto à iniciativa privada para investimentos no Agro. Uma das empresas interessadas é a Boa Safra-Sementes, de Marino Colpo.

“Eu e o senador Jaime Bagattoli estamos trabalhando em conjunto com a iniciativa privada para trazer mais investimentos para o nosso estado, a começar por Vilhena, município que tem vocação na produção de milho, soja e outros grãos”, destacou o dr. Samuel Araújo.

Rondônia é um estado com grande potencial na produção de alimentos e desponta a cada dia como um dos maiores produtores agrícolas do país, sendo este responsável por 21% do PIB estadual.

“Somos o 3º maior produtor de grãos da região Norte e o 14° maior produtor de grãos do Brasil. Investir no Agro significa gerar mais emprego e renda para a população, além de movimentar a economia do município e do nosso estado”, explicou.

Segundo o senador Samuel Araújo, a expectativa é de que o investimento a ser liberado seja destinado para a construção de uma instalação de câmara fria para soja.