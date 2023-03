A Polícia Civil (PC) do Estado de Rondônia, por intermédio da 1ª Delegacia de Machadinho D’Oeste, deflagrou na manhã desta sexta-feira (24) a operação Devadasi.

A ação policial é fruto das investigações que apuram os crimes de exploração e abusos sexuais contra duas crianças de 10 e 13 anos. Os abusos ocorreram desde quando elas tinham 8 anos de idade.

Segundo as investigações, a avó é profissional do sexo, ela colocava as netas em frente a um bar com roupas curtas para chamar a atenção dos clientes do estabelecimento agenciando-as. Ela pagava as contas da casa com o dinheiro da exploração.

Testemunhas relataram que abusos ocorriam durante toda a noite “gritos de dor ecoavam a noite na casa da cafetina.”

Diante das informações, o delegado Rodrigo Spiça representou por 8 mandados de prisão e também 7 de buscas nas residências dos suspeitos.