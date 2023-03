O policial militar da reserva Daniel da Silva Furtado, de 51 anos, morreu na noite de quinta-feira, 23, após passar mal em casa e ser levado ao Hospital Regional de Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, Daniel sentiu fortes dores no abdômen e foi levado ao hospital, após exames foi constatado que o fígado e pulmão estavam comprometidos, além de um coágulo no cérebro e os rins parando de funcionar.

Daniel não resistiu e morreu por volta das 22h30 de quinta-feira, 23. O laudo médico aponta como causa da morte Acidente Vascular Cerebral (AVC).

O corpo do militar está sendo velado na Capela do 3º Batalhão de Polícia Militar de Vilhena.

O sepultamento ainda não foi definido pela família.

O velório e sepultamento está a cargo da funerária São Matheus.