RASTEIRA

Uma especulação nas hostes do PL desta semana indica que seu diretório regional de Rondônia deverá trocar de mandatário, saindo da influência do senador Marcos Rogério e passando para o domínio do senador Jaime Bagattoli, deputado federal Coronel Crisóstomo e da deputada federal Sílvia Cristina. O trio, segundo a coluna apurou, está na iminência de passar uma rasteira no senador com o apoio da direção nacional e a anuência do ex-presidente Jair Bolsonaro. Caso se confirme a intervenção, o triunvirato também terá carta branca para mexer no diretórios municipais, inclusive Ji-Paraná onde Marcos Rogério possui domicílio eleitoral.

INCÔMODO

Embora Marcos Rogério tivesse sido oficialmente o candidato a governador pelo PL nas eleições passadas, mesmo partido que o ex-presidente disputou a reeleição, Bolsonaro em nenhum momento fez um mínimo gesto de generosidade na direção do candidato a governador do partido em Rondônia. Pelo contrário, quando esteve por aqui, em uma gravação que rodou as mídias sociais é perceptível o incômodo de Bolsonaro quando abordado por Marcos Rogério.

COICE

Já o coronel Marcos Rocha, candidato que rivalizou no segundo turno com Marcos Rogério, conseguiu durante a campanha sinais indubitáveis de preferência de Bolsonaro na reeleição. Isso o eleitor raiz do bolsonarismo percebeu e em razão disso não repetiu a onda 22 (número de Bolsonaro e Marcos Rogério) nas urnas na mesma proporção que em outros estados. Essa predileção foi o diferencial do coice de Bolsonaro que ajudou a derrotar Rogério e agora ajuda na queda da direção do PL. Como diz o adágio: Depois da queda, o coice.

MISSÃO

A coluna entrou em contato com o deputado federal Coronel Crisóstomo para averiguar a especulação e a resposta foi sim. De acordo com o deputado, ele teria sido colocado na posição de vice-presidente do PL em Rondônia, e a presidência do diretório da capital, por orientação da nacional. “Estou cumprindo uma missão. Não tratei com a nacional, estou sendo colocado na função”, explicou.

FECHADO

Pelas informações do Coronel sua relação com o senador Bagattoli está em sincronia com a nacional para comandar o PL rondoniense. Ele disse que acredita que a nacional tenha conversado com o senador Marcos Rogério sobre a mudança de comando da legenda em Rondônia. E pelo que o coronel Crisóstomo disse o presidente do diretório regional será Jaime Bagatoli.

FOCO

As mudanças nos diretórios do PL devem ocorrer em outros estados porque a nacional estabeleceu como meta eleger mais de mil prefeitos no país, com foco especial para as capitais. Porto Velho, por exemplo, está entre os municípios nacionais com prioridade do projeto eleitoral. E o nome que reúne as características bolsonaristas para a capital, segundo a visão do PL nacional que a coluna checou, é o do próprio coronel Crisóstomo.

PROJETO

Perguntado ao Coronel Crisóstomo sobre suas eventual candidatura a prefeito de Porto Velho ele disse que é um projeto real, e que está iniciando um planejamento nesse sentido para o futuro próximo. Portanto, Crisóstomo tem tudo para vir a ser homologado candidato a prefeito da capital, visto que terá nas mãos os votos do Diretório Municipal do PL de Porto Velho para viabilizar o projeto.

DESVIO

Está sob a mesa de uma autoridade investigadora um processo inusitado que indica um suposto desvio de finalidade de uma carga de madeira transportada ilegalmente e apreendida pela polícia. Após a apreensão, a madeira fora requisita por uma autoridade do primeiro escalão governamental para ser destinada a uma entidade de filantropia. Uma prática comum em casos similares.

SUSPEITAS

Ocorre que, segundo as apurações iniciais, há suspeitas fortes de que a carga com a madeira nobre nunca teria chegado ao destino (centro de equoterapia) e que teria sido supostamente vendida a terceiros para o proveito próprio de auxiliares governamentais responsáveis pela destinação. Tais suspeitas estão sendo investigadas, o problema é que a pessoa supostamente responsável pela ilegalidade estaria prestes a voltar a um posto de comando na administração pública. Uma fonte deste cabeça chata no Palácio do Governo revelou que o fato está sendo apurado internamente, contudo não informou quais providências adotadas pelo governo.

ATUAÇÃO

Ao que parece a mediocridade legislativa nesta legislatura na Câmara Federal deverá ser a tônica caso os zelosos parlamentares eleitos para defender os interesses coletivos, ou da maioria da população, como queiram, não mudem os discursos que andam proferindo da tribuna da Casa Alta do Parlamento brasileiro. A deputada federal de Rondônia, Cristiane Lopes, por exemplo, está ainda muito presa às amarras extremadas que caracterizaram a campanha com pautas das mais estapafúrdias.

‘FIOFÓ’

A “Cura Gay” tema que contém um apelo de setores religiosos extremistas, e que mais desinforma e discrimina as pessoas, foi um desses abordados pela nobre representante da bancada federal de Rondônia no Congresso Nacional. Além de preconceituoso, inoportuno e absurdo exercer um mandato circunscrito a pautas que dizem respeito ao “fiofó” alheio, é um desserviço aos eleitores de um estado periférico carente de recursos e projetos estruturantes que aliviem o sofrimento da população. A duplicação da BR 364, obra fundamental para que vidas não sejam ceifadas por um trânsito caótico e perigoso, deveria ser a pauta principal dos membros da nossa bancada. Mas tem autoridade mais preocupada com a parte anatômica traseira das pessoas do que com a preservação da vida. Querem uma cura para algo que a comunidade científica não classifica como doença, por ser algo do livre arbítrio de cada cidadão. Fazem um barulho histérico com a tolice da “cura gay”, mas por vidas que se perdem ao longo da BR 364 é um silêncio ensurdecedor.

MIMOS

Os advogados do ex-presidente Jiar Bosonaro devolveram as joias e as armas sofisticadas dadas ao Brasil pelo Emirados Arábes. Os mimos que o ex-presidente tentou embolsar valem quase um milhão de reais. Pego de surpresa pelos órgãos de fiscalização, Bolsonaro inicialmente fez de conta que o rolo não era com ele, mas os fatos o obrigaram a entregar os mimos para não se encalacrar ainda mais nos processos em que é investigado.

FALASTRÃO

As declarações desastrosas dadas por Lula contra o desafeto senador Sérgio Moro provam que o ex-juiz mexe com os nervos do presidente, expondo-o a falar baboseiras inadequadas ao cargo que exerce. Lula é experiente e sabe que tudo que fala reverberiza em alta potência, mas parece que Moro atiça o ódio do presidente ao ponto de falar bobagens que vitimizam o desafeto.