Conheci uma pessoa que era motorista de caminhão. Em contato com a informática, interessou-se por ela. Estudou e aprendeu a consertar computadores e impressoras, apenas mediante pesquisas na internet.

A seguir mudou de profissão, criou uma empresa e foi trabalhar nela. Passado algum tempo, e encontrando dificuldades em gerenciá-la, decidiu fechá-la.

Todos nós temos potencialidades, tanto na vida pessoal quanto profissional, educacional quanto espiritual. É importante conhecê-las e valorizá-las. Seria frustrante não investir em nossas potencialidades, porque estaríamos inibindo nosso crescimento pessoal. No mercado de trabalho, existem bem mais candidatos do que vagas; prova disso é que temos hoje 9,5 milhões de brasileiros desempregados.

Na hora do recrutamento, as empresas procuram selecionar os mais qualificados ou os que se aprofundaram nos estudos. A fé nos ajuda a prosseguir. Quando as pessoas resolvem investir no desenvolvimento de suas potencialidades, elas estão tomando uma atitude sábia e oportuna, preparando-se melhor para disputar as vagas do mercado.

Você pode fazer isso lendo um bom livro, estudando assuntos específicos, pesquisando na internet, que é rica em conteúdo e diversificada em autores. Pesquisar regularmente na internet é um privilégio formidável dos tempos modernos, que não pode ser desprezado.

Tudo o que fizemos até hoje não determina os limites de nossas capacidades. Pelo contrário, há muito a desenvolver em cada ser humano. Urge ler, estudar, pesquisar e aprender. Quem não tem esse anseio interior terá uma visão desvirtuada e diminuída de suas perspectivas de carreira.

Também deve ser dito que potencialidades é o conjunto de características inatas de uma pessoa. Muitas pessoas já nascem com seu potencial; outras o adquirem, ao longo da existência, por iniciativa própria. Capacidades pessoais de cada indivíduo são determinantes no que ele pode vir a fazer ou não.

Potencialidade é a consideração da possibilidade da realização de algo. A energia que abastece uma residência tem a potencialidade de acender uma lâmpada, enquanto você tem a possibilidade de acionar o interruptor. Sinônimos de potencialidades: capacidade, competência, faculdade, inteligência e talento. Com qual deles você mais se identifica?

Alguém pode estar perguntando: Como descobrir meu potencial? Resposta: 1.-Entenda sua capacidade; 2.-Saiba o que lhe interessa; 3.-Reconheça seus pontos fortes e fracos; 4.-Aprenda sempre; e 5.-Tenha em mente suas limitações pessoais.

Conclusão: Ainda não se levantaram as barreiras que digam ao gênio: daqui não passarás! (L. Beethoven). Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.