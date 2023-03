Mais escolas do município de Vilhena serão beneficiadas com investimentos viabilizados pelo deputado estadual Cirone Deiró, junto ao Governo do Estado.

Os recursos já foram liberados e as benfeitorias devem ter início nos próximos dias. Cirone já destinou recursos para a execução de obras de melhorias em escolas de Porto Velho, Cacoal, Ministro Andreazza, Alta Floresta, Rolim de Moura. Novos investimentos estão previstos para os próximos anos.

Durante agenda de trabalho no município de Vilhena, o deputado Cirone, acompanhados dos irmãos, Elson e Ederson reencontraram a pioneira e professora Sandra. Na oportunidade, Cirone fez um breve relato do trabalho que tem realizado na Assembleia em prol da educação e relembrou os ensinamentos da professora em sala de aula. Emocionada a professora Sandra disse sentir-se feliz em testemunhar o trabalho do deputado Cirone, seu ex-aluno em prol da educação. “Esse é o sonho de qualquer professor, saber que seus ensinamentos impactaram positivamente a vida dos alunos, que hoje são pessoas que podem trabalhar pelo bem-estar das pessoas”, assegurou.

RECURSOS PARA OBRAS DE MELHORIAS

A Escola Municipal Ensina-me a Viver será beneficiada com R$ 250 mil. Os recursos serão investidos em obras de melhoria do prédio. Segundo o deputado, a liberação de recursos é uma conquista que reflete um passo significativo no fortalecimento da identidade da escola “e buscam proporcionar um ambiente educacional atraente e acolhedor, que inspire nossos alunos e incentive seu crescimento e desenvolvimento em um espaço seguro e harmonioso”.

ESCOLA MUNICIPAL FELIPE ROCHA

O deputado anunciou também a liberação de R$ 100 mil para a estruturação do laboratório de informática da Escola Municipal Felipe Rocha. Ele lembrou que, com os investimentos, “os alunos terão acesso a uma infraestrutura tecnológica adequada, possibilitando o desenvolvimento de habilidades essenciais para o mundo atual. Todo o nosso esforço de trabalho tem o propósito de melhorar as condições de ensino e aprendizagem dos alunos”, assegurou.

ESCOLA MUNICIPAL MARTIM LUTERO

A Escola Municipal Martim Lutero foi outra beneficiada com recursos assegurados pelo deputado. Foram liberados R$ 100 mil para a estruturação do laboratório de informática. Segundo Cirone, o investimento é essencial para aprimorar as oportunidades educacionais e proporcionar uma formação de qualidade para os estudantes, permitindo que eles desenvolvam habilidades essenciais para o futuro. “O foco no acesso à tecnologia e na inclusão digital, certamente impactará positivamente a vida dos alunos, bem como o crescimento da nossa comunidade”, afirmou.

INICIAÇÃO ESPORTIVA

Outra instituição de Vilhena que está sendo beneficiada com recursos viabilizados pelo deputado Cirone Deiró, é a Associação de Artes Marciais Pequeno Dragão. A entidade receberá R$ 69.987,96 para investir na compra de equipamentos e materiais esportivos. “A Associação Pequeno Dragão faz muita diferença na vida de diversas crianças e adolescentes do município de Vilhena e me sinto feliz por poder contribuir com esse trabalho”, disse.