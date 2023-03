Preocupada em contribuir na melhoria do desenvolvimento social e emocional das crianças, a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), confirmou nesta semana a liberação uma emenda parlamentar individual no valor de R$ 150 mil à aquisição de material permanente para equipar um parquinho itinerante em São Miguel do Guaporé.

O projeto “Infância Feliz” tem como objetivo proporcionar mais lazer e diversão para as crianças daquela cidade que, na maioria das vezes, sofrem pela carência de oportunidades brincantes. “Com o parquinho itinerante, é possível levar mais entretenimento para locais que não possuem uma estrutura adequada ou equipamentos públicos para as crianças brincarem”, observou Ieda Chaves.

Segundo a parlamentar, os materiais que serão adquiridos com a emenda como, por exemplo, tobogã inflável completo, escorregador com piscina de bolinha, pula-pulas, mesas de pingue-pongues, mesas de pebolins, entre outros. Os ítens devem contribuir para a saúde e bem-estar das crianças.

IGUALDADE SOCIAL

As atividades são coordenadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social de São Miguel do Guaporé (Semtras). Para a titular da pasta, Milda Essy Pereira, o projeto ao contar com o recurso da parlamentar proporcionará a retomada das atividades, em breve.

“Com a continuidade do ‘Infância Feliz’ pretendemos oferecer às crianças, adolescentes e jovens referenciados atividades como, por exemplo, rua de lazer, ações para troca de ideias, oportunizando novas experiências e contribuindo para uma infância de igualdade social”, explicou a secretária.

PRAZO

A destinação do recurso já foi encaminhada ao Governo de Rondônia, através do Ofício Nº 04/AP/GDIC/2023, em que solicita o remanejamento de recursos via Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social de Rondônia (Seas/RO).