No dia 17 de março, o presidente da Fundação Cultura de Vilhena, Eliton Costa, participou de uma reunião com a Central de Associações de Feiras Agropecuárias em Ouro Preto do Oeste, para discutir e buscar soluções para aprimorar a realização das feiras agropecuárias nos municípios de Rondônia, no ano de 2023.

A reunião promoveu a troca de experiências e ideias entre os participantes, que compartilharam informações sobre a organização de feiras e eventos, discutiram desafios e soluções, e buscaram contribuir para o fomento da cultura nos municípios.

Além de participar da reunião, o presidente da fundação, Eliton Costa, visitou o Teatro Municipal de Ariquemes, um espaço com capacidade para 560 pessoas e equipamentos de primeira qualidade. Apesar de estar pronto há quatro anos, o teatro ainda não foi utilizado devido ao alto custo mensal para sua manutenção.

O município de Vilhena ainda não possui um teatro, o que tem sido uma demanda importante da comunidade artística local. Como parte do plano de melhorias na cultura vilhenense, o prefeito Flori Cordeiro tem como uma das propostas a construção de um teatro na cidade. A iniciativa visa fomentar o desenvolvimento cultural e artístico da região, proporcionando um espaço adequado para apresentações e eventos culturais.