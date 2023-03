A deputada estadual, Rosangela Donadon (União Brasil), anunciou nesta segunda-feira (27), que foi realizado o pagamento de uma emenda parlamentar no valor de R$ 180 mil que ela destinou para aquisição de um trator para a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Linha 40 Lote 11 Vitória, localizada no distrito Novo Plano, em Chupinguaia.

Rosangela Donadon ressaltou que destinou o recurso para beneficiar os pequenos produtores rurais de Chupinguaia atendendo ao pedido do vereador Idenei Dummer.

A associação que tem como presidente o senhor Laercio da Silva e o vice Isaias Ferreira da Silva, ressaltou que o trator vai auxiliar na demanda de trabalhos, bem como irá fomentar o setor e auxiliar os pequenos produtores da entidade.

A deputada Rosangela Donadon explica que investir na agricultura familiar para as comunidades é fortalecer a vida do homem do campo, fortalecer a resistência contra as adversidades e, principalmente, o desenvolvimento local e regional de forma sustentável a todas as comunidades com a tão sonhada qualidade de vida.

“Fico feliz em trabalhar para melhorar a qualidade de vida dos produtores rurais que trabalham diariamente pelo desenvolvimento de Rondônia. Esse trator vai contribuir para fomentar a agricultura dos produtores rurais de Chupinguaia. Este é mais um compromisso firmado que está sendo viabilizado. Contem sempre com meu apoio”, disse a parlamentar.