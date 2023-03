Uma luta dentro e fora dos ringues. É assim que o atleta rondoniense Yarley Luam, de 18 anos, tem se revezado entre as horas de treinos diárias e ainda correr contra o tempo para conseguir patrocínio e disputar o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, que será realizado em Barueri (SP), 29 abril até 7 maio de 2023.

A mãe do atleta resolveu por conta própria realizar uma campanha para angariar recursos para bancar a ida dele a São Paulo. O Poder Público, através do Governo de Rondônia, doou as passagens aéreas para o atleta de alto nível como Yarley que terá que contar com a ajuda de terceiros, amigos e familiares para representar o Estado, por ter outras despesas como hospedagem, deslocamento e refeições.

Yarlei foi campeão em 2019 e 2021 de Jiu-Jitsu em Rondônia, em sua categoria e também campeão da Copa dos Campeões.

Para quem quiser ajudar o atleta pode depositar qualquer quantia na chave PIX 69999780553 (Naddia Luana Leandra Santos).