Como automatizar a gestão de aluguéis da sua imobiliária?

Se você tem ou já trabalhou em uma imobiliária, sabe que a gestão de cobranças e repasses de aluguel pode ser uma tarefa bastante desafiadora, exigindo tempo e dedicação da equipe responsável.

Assim, apostar em tecnologias e ferramentas que automatizam esse processo pode ser uma solução eficiente para reduzir os erros e otimizar o tempo da equipe.

Neste artigo, você irá entender o que são as automações de cobrança e repasse de aluguel, como utilizá-las e quais são as vantagens para a imobiliária, para o inquilino e para o proprietário. Além de entender como contar com um sistema imobiliário completo pode mudar o jogo de quem trabalha na área.

O que você irá encontrar durante esta leitura:

O que são automações de cobrança e repasse de aluguel?

Vantagens de automatizar a cobrança e repasse de aluguel;

Como um sistema imobiliário pode ajudar a acelerar seus resultados?

O que são automações de cobrança e repasse de aluguel?

Na administração de contratos de aluguel de imóveis, a geração de faturas de cobrança para os inquilinos e a transferência de fundos para os proprietários ou beneficiários são atividades comuns que podem ser muito estressantes para os gestores e ocuparem muito tempo, se não forem automatizadas.

Realizar tarefas manuais e repetitivas, depender de arquivos de remessa e retorno, e lidar com altas margens de erro são dificuldades que podem ser evitadas forma simples com ferramentas projetadas para o mercado imobiliário.

Assim, as automações de cobrança e repasse podem ser configuradas em um sistema imobiliário de forma simples e fácil, tornando o processo simples e seguro.

Como funcionam essas automações?

No sistema para imobiliárias Jetimob, por exemplo, a automação de cobrança verifica automaticamente a data de vencimento de cada contrato de aluguel, os lançamentos que compõem a fatura e envia a mesma para o inquilino realizar o pagamento por boleto ou PIX.

A liquidação do pagamento é feita de forma automática para garantir a eficiência e a agilidade do processo.

Já na automação de repasse, o sistema retém os honorários do intermediador após a confirmação do pagamento pelo inquilino e realiza o repasse automático aos beneficiários do contrato, conforme o percentual estabelecido.

Além disso, há a opção de repasse garantido, onde o repasse é realizado independentemente da liquidação da fatura, proporcionando maior segurança e previsibilidade aos envolvidos.

Vantagens de automatizar a cobrança e repasse de aluguel

As automações de cobrança e repasse trazem diversas vantagens para a gestão de contratos de locação em uma imobiliária. Abaixo você confere algumas das principais:

Otimização de tempo

Com as automações, a equipe responsável pela gestão dos contratos não precisa mais realizar tarefas manuais, como o cálculo dos valores de cobrança e repasse, o envio de lembretes de pagamento aos inquilinos, entre outras.

Isso libera tempo para a equipe poder se dedicar a outras atividades importantes para a imobiliária, desde atendimento até outras demandas mais estratégicas para aumentar os resultados.

Redução de erros

Ao automatizar o processo de cobrança e repasse, a chance de erros humanos é reduzida, uma vez que a plataforma é responsável por realizar os cálculos e enviar as informações de forma padronizada.

Mais segurança para o proprietário

Com a opção de repasse garantido da automação, o proprietário conta com a segurança de receber o valor na data acordada, mesmo que o inquilino atrase o pagamento do aluguel.

Aumento da produtividade

Com menos tarefas manuais, a equipe responsável pela gestão dos contratos pode se dedicar a atividades que agreguem mais valor para a imobiliária, como a prospecção de novos clientes e a melhoria do atendimento aos inquilinos e proprietários.

Maior controle e organização

As automações permitem que a gestão dos contratos seja feita de forma mais organizada e controlada, uma vez que todas as informações ficam registradas na plataforma e podem ser acessadas a qualquer momento.

Melhoria da comunicação com inquilinos e proprietários

Ao enviar lembretes de pagamento e recibos de forma automática, a comunicação com os inquilinos e proprietários é facilitada, tornando o relacionamento entre a imobiliária e seus clientes mais simples.

Como um sistema imobiliário pode acelerar seus resultados?

Utilizar um sistema imobiliário para gerenciar contratos de locação pode trazer diversos benefícios para a imobiliária, como a redução de erros, a melhoria da comunicação com os clientes e a automatização de processos.

Além de todos esses pontos, ele também pode potencializar muito os resultados da sua equipe e da sua empresa em geral.

Confira alguns dos principais pontos de melhora:

Centralização de informações: com o uso de um sistema imobiliário, todas as informações sobre os contratos de locação ficam centralizadas em uma única plataforma. Isso facilita o acesso aos dados e ajuda a evitar erros de registro ou perda de informações importantes.

Automação de processos: além das automações de cobrança e repasse também é possível otimizar outros processos como a geração de contratos, o envio de lembretes de renovação de contratos e a gestão de visitas aos imóveis.

Análise de dados: é possível gerar relatórios e análises sobre a performance da imobiliária, como o número de contratos fechados, a inadimplência dos clientes e o tempo médio de negociação dos imóveis. Esses dados ajudam a equipe a identificar pontos de melhoria e a definir estratégias para aumentar os resultados da imobiliária.

Melhoria do atendimento ao cliente : ao ter todas as informações sobre os contratos de locação em uma única plataforma, a equipe pode oferecer um atendimento mais eficiente e personalizado aos clientes, respondendo com mais rapidez a dúvidas e demandas.

Facilidade na gestão financeira : com um sistema imobiliário, é possível ter um controle mais ágil sobre a gestão financeira da imobiliária, incluindo o controle de receitas e despesas, a geração de relatórios contábeis e a integração com plataformas de pagamento online.

As ferramentas de tecnologia estão cada vez mais ajudando as empresas a otimizarem seu tempo e processo, além de ajudar a acelerar os resultados e, como vimos, no setor imobiliário não é diferente.

Contar com as ferramentas específicas para o mercado é importante tanto para a comodidade e segurança das imobiliárias quanto para a de seus clientes, com seus dados protegidos e uma comunicação mais fácil.