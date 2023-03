A Escola municipal Marizeti Mendes de Oliveira de Vilhena ficou entre as 12 escolas destaques de todo o estado de Rondônia e recebe premiação em Porto Velho pelo desempenho dos alunos do 5º ano de 2022.

O SAERO foi realizado no período de 8 a 11 de novembro de 2022, e teve como finalidade verificar qual é o nível de aprendizado dos estudantes matriculados na Rede Pública Estadual e Municipal de Ensino com a aplicação de testes para os componentes de Língua Portuguesa e Matemática.

A Secretaria Estadual de Educação responsável pelo Evento em Porto Velho no Teatro Guaporé divulgou as notas no seminário de resultados SAERO 2022- painel de indicadores e perspectivas tendo como convidados além das autoridades da Educação Estadual e Municipal também foram convidados a se fazerem presentes os gestores das escolas que foram destaques para receberem a premiação.

Diante disso estiveram presentes em Porto Velho o Secretário Municipal de Educação Professor Flávio de Jesus, as Coordenadoras Pedagógicas Paula Alves Monteiro e Roziléia Campos Siqueira e a Diretora Professora Fátima Francisca Azevedo, gestora da escola premiada (EMEF) Marizeti Mendes de Oliveira.

A professora Irani Oliveira Lima Morais Diretora Geral da SEDUC Porto Velho fez a abertura do seminário no dia 23/03/2023 diz que Rondônia está diante de um momento histórico para a Educação, pois é o primeiro estado da Região Norte a investir esforços e recursos com a finalidade de realizar uma avaliação diagnóstica em larga escala que envolvesse todos os municípios e todas as escolas estaduais e municipais.

E isso só foi possível porque a Seduc contou com grandes parceiros como o Tribunal de Contas representado no Seminário na pessoa do Dr Paulo Curi Neto a Promotora de Educação do Estado de Rondônia Drª Tânia Garcia, o Professor Dr. Wellington Silva Coordenador de Medidas Educacionais do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação – CAED/UFJF e registrou que com o apoio de todos os municípios na pessoa dos secretários Municipais de educação foi possível em tempo Record organizar toda a logística para aplicação das avaliações nas escolas. Todos em regime de colaboração se uniram pelo mesmo objetivo.

Dr. Wellington coordenador do Caed em sua fala diz que “em vinte anos de educação é a primeira vez que ele vê tanto empenho em prol da Educação com uma avaliação que será usada para melhorar e mudar a realidade das escolas em busca da qualidade e equidade’. O Conselheiro do Tribunal de Contas diz que “Sente prazer em conviver nestes eventos com gestores da Educação que agem e fazem o que amam para transformar a vida das pessoas através da educação, que a avaliação do Saero como uma avaliação em larga escola é o passo inicial para melhorar a Educação pois possibilita identificar nas escolas situações de sucesso, como as das escolas premiadas no dia de hoje, e revela onde estão os problemas e quais são eles possibilitando a cada gestor metas e recursos para melhorar e elevar os índices dessas instituições escolares, removendo os obstáculos sejam eles quais forem que impedem a educação com equidade e qualidade para todos.

O Secretário Municipal de Educação de Vilhena Professor Flávio de Jesus, presente também no seminário compartilha que a equidade na Educação deve ser meta de todos os envolvidos nesta ação, por isso a Educação não pode ficar refém a mandatos que muda de rumo de quatro em quatro anos! Temos que mudar essa cultura os projetos e leis que são criados e dão resultados devem ter continuidade e sequência não ser alterados ou interrompido porque foi ideia desta ou daquela ideologia, só assim haverá mudança substancial e concreta, pois na educação os resultados dependem de sequência e continuidade temporal em longo prazo, não ocorrerá num insight num estalo, mas na continuidade.

A diretora Professora Fátima Azevedo, não esconde sua admiração e respeito aos profissionais da escola, se desmancha em elogios quando fala do empenho, dedicação de cada professor e servidor da escola, a premiação refere-se as notas das turmas dos 5 anos de 2022, porém são alunos da escola desde o 1 ano do ensino fundamental, então todos colaboraram para este sucesso, uma vez que o aprendizado acontece na entrada da escola, quando os pais chegam e entregam seus filhos no portão da escola, aos recebê-los no portão nossos porteiros e inspetores de pátio os encaminham para as salas de aula e neste momento também interagem com esses alunos agindo como educadores contribuindo para o crescimento pessoal e cognitivo destes alunos, então do portão, refeitório até a sala de aula nossas crianças estão aprendendo somos todos educadores como diz Paulo Freire “Não tem como falar em Educação se não falar de Amor”.

Os professores premiados das turmas dos 5º anos de 2022 foram: 5º A Professora Marinez da silva, 5ºB Roseana Souza Brito, 5ºC Charlene Regina Pomin e 5º D Professor Fernando Dias. A turma de 5º ano que obteve a maior nota foi a da Professora Charlene Pomin a qual neste ano desempenha a função de vice-diretora da escola.

Enfim ao que parece temos chance de um futuro promissor para a Educação no Estado de Rondônia seja ela Municipal ou Estadual percebemos que foi lançado uma “semente” para a implementação da cultura colaborativa onde diversos órgãos antes ausentes nessas ações comparecem com corresponsabilidade em ações de avaliação e monitoramento dos resultados contribuindo no desenvolvimento de práticas e condutas voltadas para alcançar a tão sonhada equidade na Educação.