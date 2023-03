A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) começou nesta segunda-feira, 27, a Campanha de Vacinação Contra a Gripe (Influenza).

A imunização é realizada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, das 8h às 18h.

Nesta etapa, a vacina será destinada a diversos grupos prioritários, como: crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias; gestantes; puérperas; povos indígenas; adultos com 60 anos ou mais; caminhoneiros; trabalhadores da saúde; pessoas com comorbidades; servidores do sistema prisional; população de liberdade privada; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medida socioeducativas; pessoas com deficiência permanente; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, passageiros urbano e de longo curso; trabalhadores portuários; força de segurança e salvamento e forças armadas.

Para receber a dose será necessário apresentar um documento de identificação pessoal, como RG, CPF ou Cartão do SUS. Além disso, é necessário ter um documento que comprove a inclusão no grupo prioritário, caso seja aplicável. Para os profissionais da Saúde e Educação, além dos documentos pessoais, será exigido um comprovante de vínculo empregatício.

O Setor de Imunização destaca a necessidade das pessoas comparecerem às Unidades Básicas de Saúde para receberem a vacina, visto que esta é uma medida importante para prevenir a gripe e proteger as pessoas.