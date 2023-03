Ao usar a tribuna da Câmara de Cacoal na sessão ordinária desta segunda-feira, 27, o vereador Valdomiro Corá (Corazinho) respondeu às críticas de colegas parlamentares em relação ao desconto no salário dos vereadores que faltaram à sessão determinado por ele enquanto presidente da Casa.

Na oportunidade, Corá, também falou sobre o corte das gratificações pagas à Procuradoria Jurídica efetiva do Legislativo que gira em torno de R$ 4 mil/mês para participar das Sessões.

Ainda, na ocasião, o vereador solicitou encaminhamento de ofício ao Executivo e órgãos fiscalizadores competentes cobrando esclarecimentos referente aos R$ 230 mil pagos à empresa de Transporte de Coletivo para rodar com quatro ônibus no município, mas não atendeu a população com os serviços; e falou sobre os “portariados” que são contratados para atacar opositores na rede social no âmbito municipal e estadual.

Corá também “revelou” como funciona a política em Cacoal e fez alertou o Ministério Público (MP). “Quem puxa para um lado, tem lá seus acertos com o prefeito. Vamos supor: tem 6 vereadores aqui que defendem o prefeito. Você pode ir lá (na prefeitura) que tem os portariados dele que indiciou e pediu. Quem é deputado estadual pelo lado do governador, do mesmo jeito”, disse.

E completou: “vai aqui um alerta MP: ‘está cheio de assessor em Cacoal que não trabalha’ e o povo pagando impostos. Mas ele fica criticando vereadores. Hoje a maioria dos portariados são marajás. Só ficam no escritório falando mal dos outros. Tem mais de 500 portariados da Assembleia Legislativa sem fazer nada em Cacoal”. Assista ao vídeo abaixo:

https://