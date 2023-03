O deputado Cirone Deiró apresentou, nesta terça-feira (28), portaria da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), confirmando a certificação do aeroporto de Cacoal desde o dia 23 de março.

Ele informou que todos os equipamentos necessários foram instalados e que o aeroporto está operando normalmente. “Compartilho com a população de Cacoal e municípios vizinhos, a boa notícia de que o aeroporto cacoalense já conta com todos os recursos necessários para pousos e decolagens de voos”, disse.

Cirone fez o anúncio sobre a regularização do aeroporto, ao lado do coronel Eder André Fernandes Dias, diretor do DER, em Rondônia, que confirmou a informação. O diretor também destacou o empenho do governador Marcos Rocha no sentido de resolver o problema. “O aeroporto de Cacoal é o segundo certificado no Estado e está operando com todos os instrumentos necessários para otimizar os voos”, disse o diretor.

Segundo Cirone, a partir de agora, os pousos e decolagens poderão ser realizados por instrumentos e não mais de forma manual, conforme era feito anteriormente.

O certificado garantirá maior segurança e eficiência nas operações aéreas, permitindo que voos decolem e pousem, mesmo em situações climáticas adversas.

“Essa mudança atendeu antiga reivindicação dos pilotos, representantes da companhia Azul e passageiros e representa um avanço significativo na infraestrutura local”, disse.