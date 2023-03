Nesta terça-feira (28), o deputado estadual Cássio Gois (PSD) e a deputada federal Silvia Cristina (PL) visitaram a sede da Caixa Econômica Federal em Brasília para tratar da retomada das obras.

Na oportunidade, os parlamentares foram recebidos pelo Superintendente Executivo da CEF, Alexandre Cordeiro.

Na reunião, que contou com a participação virtual do prefeito Adailton Fúria e da Secretária de Assistência Social de Cacoal, Marilande Alves, foram discutidas as medidas necessárias para a retomada das obras do residencial Cidade Verde. Além disso, foram debatidos temas como a disponibilidade de recursos financeiros, a regularização das pendências legais e a finalização das obras.

O deputado Cássio Gois destacou a importância da retomada das obras para a população de Cacoal e ressaltou o compromisso do seu mandato com o desenvolvimento da cidade e a melhoria das condições de vida da população. “Estamos trabalhando para garantir que as obras do residencial Cidade Verde sejam concluídas o mais rápido possível, para que as famílias possam finalmente ter acesso a um lar digno e de qualidade”, afirmou o deputado.

A deputada federal Silvia Cristina também ressaltou a importância da retomada das obras do residencial e destacou o papel fundamental da Caixa Econômica Federal no financiamento de empreendimentos habitacionais em todo o país. “Precisamos garantir que os recursos financeiros sejam disponibilizados de forma eficiente e que as obras sejam concluídas para garantir que as famílias beneficiadas tenham acesso a uma moradia digna”, disse a deputada.

O prefeito Adailton Fúria afirmou que a retomada das obras do residencial Cidade Verde é uma das prioridades da sua gestão e que está empenhado em garantir que as obras sejam finalizadas o mais rápido possível. “Estamos trabalhando em conjunto com o deputado Cássio Gois, a deputada federal Silvia Cristina e a Caixa Econômica Federal para garantir que as obras sejam retomadas e concluídas o quanto antes”, disse o prefeito.

O deputado Cássio também destacou a atuação do vereador de Cacoal Edimar Kapiche, que, recentemente, acompanhou representantes das famílias sorteadas em Porto Velho para tratar deste assunto. Na ocasião, Cássio Gois acompanhou a comitiva de Cacoal na superintendência da CEF em Porto Velho.