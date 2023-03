O show de Léo Santana, que estava previsto para acontecer no Parque de Exposições, teve seu local alterado. Em entrevista à coluna Higor Garcia, o empresário Fernando Galinari explicou que a mudança foi feita para atender melhor o público, sendo estabelecida uma parceria com o Cacoal Selva Park, um local mais confortável e agradável. A nova localização do evento não permitirá a presença do Trio Elétrico, mas o camarote open bar com cerveja Brahma estará disponível. A data do show continua a mesma, 16 de abril.

Em entrevista, o empresário e promoter proprietário da Exponorte, afirmou que haverá muitas novidades, incluindo shows de Maiara e Maraisa e Luan Santana.

A produção da Exponorte confirmou a mudança de local em uma nota, informando que o Trio Elétrico não poderá trafegar nas instalações do Parque de Exposições, o que inviabilizou a realização do show no local. O novo local escolhido é o Cacoal Selva Park, mantendo a data da apresentação, mas sem a presença do Trio Laser. A abertura dos portões será às 15h, e o show de Léo Santana está programado para começar às 18h.

A produção do evento lamentou qualquer inconveniente causado pela mudança de local, mas enfatizou que o novo espaço proporcionará ainda mais conforto para os espectadores. A expectativa é que a noite seja incrível e animada para todos.