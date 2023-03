“Muito já foi feito, mas ainda há muito a fazer”. Em resumo, foi isso que o deputado Luizinho Goebel (PSC) destacou na tribuna da Assembleia Legislativa, nesta terça-feira (28), ao elogiar o governo do estado pelo que têm realizado pela cidade de Vilhena, mas, ao mesmo tempo, cobrar promessas que ainda faltam ser cumpridas.

Goebel lembrou que a comunidade vilhenense tem sofrido com as constantes trocas de prefeitos, mas destacou a atuação do prefeito Eduardo Japonês, segundo ele, uma pessoa séria e que conseguiu acordos importantes com o governo estadual, que agora estão trazendo os resultados esperados.

Citou como exemplo o acordo dentro do programa “Tchau Poeira” de 30 quilômetros de melhorias, com asfalto e revestimento, mas lembrou que ainda faltam outros 50 quilômetros de microrevestimento, promessa feita dentro do pacote de obras, que ainda não foi realizada. O deputado que representa Vilhena e o Cone Sul na Assembleia, destacou ainda a compra de 14 caminhões basculantes, feitos com recursos do estado, mas que precisam ser entregues à prefeitura de Vilhena, para serem utilizados nos serviços à comunidade. Luizinho Goebel elogiou também o cumprimento, por parte do governo, da aquisição dos equipamentos, mas lembrou que, sem a entrega oficial, eles não podem ser utilizados.

Para encerrar, lembrou Luizinho, “dentro deste pacote todo, grande parte dele já cumprido, ainda está faltando o cumprimento do compromisso, feito pelo governo do estado, da construção de 8,9 quilômetros de asfalto, uma obra que atende principalmente a região do bairro Cristo Rei”, destacou.

Com tudo isso feito, destaca Luizinho, “a comunidade de Vilhena será muito beneficiada” disse o deputado. Ele lembrou de encontro com o atual prefeito da cidade, o delegado Flori (Pode), que garantiu que, na medida em que o estado cumprir sua parte nos acordos, a prefeitura também fará o que lhe compete. “Precisamos de tudo isso, da conclusão de tudo o que foi combinado e acertado com o governo estadual, para que o prefeito Flori possa realizar seu trabalho e cumprir os compromissos que tem a cumprir com nossa população”, destacou o parlamentar.