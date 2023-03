Durou pouco mais uma ação promovida pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) contra propriedades privadas.

De acordo com a Polícia Militar de Goiás (PMGO), cerca de 150 manifestantes deixaram a Fazenda São Lukas, em Hidrolândia, no interior do estado, no último fim de semana.

Em nota, a PMGO garante que a operação que culminou na “desinvasão” de terra coordenada pelo 2° Comando Regional da polícia goiana. Agentes de tropas especializadas, Batalhão Rural, Tropa de Choque, Comando Rodoviário e Corpo de Bombeiros também participaram da ação, que, segundo a corporação, ocorreu de “maneira cooperativa”.

“A Polícia Militar acompanhou a retirada dos ocupantes, garantindo sua segurança, providenciando ônibus para transporte, apoio médico e de alimentos” — PMGO

“Os invasores da propriedade deixaram o local de maneira cooperativa, após ações dissuasivas do efetivo policial militar empregado. Durante todo momento a Polícia Militar acompanhou a retirada dos ocupantes, garantindo sua segurança, providenciando ônibus para transporte, apoio médico e de alimentos”, informa a equipe de comunicação da PMGO.

MST invade propriedade que seria usada para horta comunitária

De acordo com a polícia goiana, os representantes do MST em Hidrolândia alegaram que invadiram a Fazenda São Lukas porque o local havia sido sequestrado por decisão judicial. Contudo, nenhum documento a respeito foi apresentado às autoridades.

Em meio ao processo de “desinvasão” de terra o advogado de Hidrolândia avisou que a propriedade em questão estava sendo preparada para a criação de lavouras e hortas comunitárias. Além disso, o representante do município lembrou que o local foi fruto de acordo entre a prefeitura local e a Superintendência de Patrimônio da União, que, em setembro de 2022, assinaram tratado de cooperação. Atualmente, a área é administrada pelo município.