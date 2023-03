Na última sexta-feira, 24, o Banco do Brasil, agência de Colorado do Oeste – RO, representada pelo Gerente Geral André Veiga, juntamente com a Assistência Técnica “Projetec”, convidaram alguns produtores para participar de uma reunião, com a apresentação de um projeto novo desenvolvido pelo banco “Projeto Semear”.

A proposta era escutar os produtores em suas demandas e questionamentos sobre linhas de crédito, juros e formas de beneficiar os produtores, assim, foi feito um documento com todas as demandas e essas foram encaminhadas a superintendência do Banco do Brasil, algumas demandas levantadas poderão ser atendidas ainda nesse segundo semestre, novo plano safra 2023/2024.

Na oportunidade o Banco do Brasil homenageou a empresa “Projetec”, por meio de suas sócias Franciany e Sandra, empresa escolhida entre as 10 destacadas no estado de Rondônia, no quesito volume de valores desembolsados e menor índice de inadimplência.

A empresa “Projetec” está estabelecida no mercado a mais de 9 anos, sempre buscando atender o produtor com excelência na assistência em tomada de crédito junto as instituições financeiras.

O Banco do Brasil e a Projetec, agradece e reforça o comprometimento com os clientes.