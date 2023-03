A campanha “Tampinhas de Amor”, do Tribunal de Justiça de Rondônia, que mobiliza a sociedade para a coleta de tampas de plástico para beneficiar a Associação Voluntária de Combate ao Câncer (AVCC), teve adesão de estudantes da Comarca de Vilhena.

Conforme o Núcleo de Acessibilidade, Inclusão e Gestão Socioambiental (Nages), que coordena a campanha, as tampinhas são entregues para reciclagem e os recursos são usados para compra de produtos para pacientes e familiares com câncer em apoio ao tratamento.

Sensibilizados, os alunos do Centro Presbiteriano de Vilhena organizaram pontos de coleta na escola, desde então, todas as crianças, professores, demais funcionários e também os membros da Igreja Presbiteriana do Brasil de Vilhena, passaram a juntar toda e qualquer tampinha de embalagem para depositar nas caixas.

No último dia 17 de março de 2023, os alunos realizaram a primeira doação de tampinhas e lacres de alumínio, à Associação Voluntária de Combate ao Câncer, no quantitativo de 210 kg.

Lembrando que na Comarca de Vilhena, temos vários parceiros que também abraçaram essa causa, sendo o Centro Educacional Presbiteriano de Vilhena, com uma campanha contínua com os alunos de 1ª a 5ª série, bem como com os membros da Igreja Presbiteriana, Escola FAVOO, Câmara de Vereadores, Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, além da população local e Servidores do Tribunal de Justiça da Comarca de Vilhena.