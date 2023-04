A entrega de novos equipamentos para ajudar a agricultura familiar rondoniense marcou a manhã desta sexta-feira, no estacionamento Pirarucu, do Palácio Rio Madeira – PRM.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha fez a distribuição de 461 kits para feirantes do Estado, contendo barracas e balanças digitais, para deixar as feiras livres mais atrativas e padronizadas, e distribuiu, ainda, 82 maquinários para ajudar na recuperação de estradas nos municípios do Estado.

Foram entregues veículos e caixas de som à Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado – Emater Rondônia.

‘‘Rondônia tem evoluído no agronegócio, o valor bruto da produção saiu de R$ 9 bilhões em 2019 e já supera R$ 20 bilhões. E esta nova remessa de equipamentos irá fortalecer o Agro do nosso Estado e mostra o compromisso em apoiar os produtores rurais, com investimentos para que eles cresçam. As barracas padronizadas, por exemplo, devem ajudar a tornar as feiras livres em locais turísticos, ampliar a comercialização e proporcionar mais qualidade de vida aos produtores rurais. Além disso, os maquinários vão servir para execução de infraestruturas nas estradas, e melhorar a trafegabilidade entre os municípios’’, afirmou o governador de Rondônia, Marcos Rocha.

Marcos Rocha, conhecido pelas suas ações municipalistas de desenvolvimento nos 52 municípios, disse ainda que, o Governo de Rondônia tem conseguido fazer esses investimentos devido ao planejamento focado em atender às necessidades da população. ‘‘Os rondonienses pediram emprego e renda, e estamos trabalhando para isso. Rondônia tornou-se um Estado com economia equilibrada, com o menor índice de desemprego do Brasil, Rondônia é bem falado, até em Boston, nos Estados Unidos, onde a costelinha de Tambaqui de Rondônia ganhou o prêmio de melhor produto de Foodservice. Neste viés, estamos determinados a fazer de Rondônia o melhor Estado para viver e trabalhar do Brasil’’, evidenciou.

FEIRAS LIVRES

A aquisição das barracas e balanças tem como objetivo, contribuir com a melhoria da comercialização dos produtos da agricultura familiar nas feiras livres, no Estado de Rondônia. O Governo de Rondônia adquiriu 461 barracas tamanho 2,0 x 1,5 x 2,0 e a mesma quantidade de balanças digitais, um investimento de mais de R$ 1.440 milhão.

Os kits serão distribuídos aos seguintes municípios: Porto Velho, Guajará-Mirim; Nova Mamoré; Candeias do Jamari; Cacoal; Urupá; Cerejeiras; Machadinho do Oeste; Chupinguaia; Cabixi; Pimenteiras do Oeste e Corumbiara. Na ocasião, o governador também entregou cinco veículos pick-ups utilitários, para o trabalho de assistência técnica e extensão, e também destinou 14 caixas de som com tripé e microfone duplo sem fio às regionais da Emater/RO.

MAQUINÁRIOS

Dos 82 maquinários entregues a 41 municípios, 26 são retroescavadeiras e 56 caminhões basculantes. Segundo a Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri, os maquinários serão usados na recuperação de estradas rurais, manutenção de bueiros na zona Rural, escavações de tanques para piscicultura, e nos demais trabalhos que beneficiem os produtores rurais. O investimento supera R$ 67 milhões, com recursos da Bancada Federal e do Governo de Rondônia.

Os municípios contemplados são: Porto Velho, Monte Negro; Buritis; Campo Novo de Rondônia; Governador Jorge Teixeira; Cujubim; Theobroma; Vale do Anari; Presidente Médici; Costa Marques; Ji-Paraná; Nova Mamoré; Ouro Preto do Oeste; Teixeirópolis; Seringueiras; Alto Paraíso; Cacoal; Ariquemes; Cerejeiras; Espigão do Oeste; Parecis; Vilhena; Cabixi; Cacaulândia; Colorado do Oeste; Corumbiara; Chupinguaia; Rio Crespo; Jaru; Nova União; Urupá; Itapuã do Oeste; Machadinho d’Oeste; São Francisco do Guaporé; Ministro Andreazza; Primavera de Rondônia; São Miguel do Guaporé; Candeias do Jamari; Alvorada do Oeste e Guajará-Mirim.

