Acidente envolvendo um motoboy e um carro Volkswagen Fusca aconteceu na manhã desta sexta-feira, 31, no bairro jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor da moto seguia pela Avenida Benno Luiz Graebin, sentido BR-174, quando colidiu com o carro, no qual o motorista teria avançado a preferencial.

No choque, o motoboy sofreu ferimentos, sendo socorrido ao pronto-socorro do Hospital Regional.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) isolou a área para o trabalho da perícia, depois registrou a ocorrência.