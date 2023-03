Buscando melhorar o transporte aéreo no interior de Rondônia, o senador Jaime Bagattoli (PL) discutiu, nesta semana, a reforma e ampliação do aeroporto de Ariquemes junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

“Assim como nas nossas discussões anteriores com a Anac, reiterei que o serviço de transporte aéreo experimentou um aumento nos últimos anos, além de ser de vital importância para o desenvolvimento econômico do interior de Rondônia”, afirma o senador que esteve acompanahdo do deputado estadual Pedro Fernandes.

A reforma e ampliação do aeroporto de Ariquemes é na ordem de R$ 53 milhões e é vista como importante por se localizar em uma posição estratégica do Estado, no Vale do Jamari. Hoje, moradores dessa região precisam se deslocar até Porto Velho ou Ji-Paraná para ter acesso a voos domésticos.

Recentemente, o senador Jaime Bagattoli também discutiu com a Anac a ampliação de voos domésticos nos aeroportos de Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena.