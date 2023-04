Um homem identificado pela inicial W., de 29 anos, foi alvejado por um disparo de arma de fogo na tarde deste sábado, 1.

A tentativa de assassinato aconteceu na Avenida Dedimes Cechinel (Perimetral), próximo ao residencial União, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima que estava em uma motocicleta teria sido fechada pelo motorista de um carro Corolla, no qual teria havido uma discussão entre os dois.

A vítima estava com uma mulher na garupa da moto e saiu do local, mas teria sido seguido pelo condutor do veículo.

A vítima teria deixado a mulher em casa e voltado ao encontro do condutor do carro e novamente entraram em discussão.

O condutor do carro sacou uma arma de fogo e atirou contra o motociclista, acertando um tiro na cabeça do motoqueiro.

Ainda não se sabe a gravidade do ferimento, mas a vítima foi socorrida ao Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar (PM) foi chamada, isolou o local e acionou a Polícia Técnica Científica (Politec).