A vereadora Vívian Repessold foi eleita e está filiada ao PP, um partido de direita liderado em Rondônia pelo ex-governador Ivo Cassol.

Mesmo assim, ela tem sondado o PT pensando na possibilidade de concorrer à prefeitura de Vilhena, em 2024. “Meu objetivo na política sempre foi o poder executivo; estou à procura deste espaço”, admite a parlamentar.

Vívian recebeu nesta sexta-feira, 31, a deputada estadual Cláudia de Jesus, que cumpriu agenda em Vilhena.

“Não existe legalidade, neste momento, para um parlamentar mudar de partido. Então, permaneço no PP”, esclarece Vívian.

A vereadora tem se mostrado simpática a muitos petistas pelas suas posições na Câmara Municipal. No ano passado, por exemplo, ela pediu que a oposição liderada por bolsonaristas aceitasse o resultado das urnas [a favor de Lula] e deixasse de fazer manifestações, que trancavam, na época, o trânsito da BR-364.

CLÁUDIA EM VILHENA

Única deputada eleita pelo PT na atual legislatura, Cláudia de Jesus participou de vários encontros em Vilhena.

Além de se reunir com a vereadora Vívian Repessold, Cláudia abriu a agenda para a direção do campus da UNIR (Universidade Federal de Rondônia), esteve na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e conversou com a presidente do Conselho Municipal de Saúde.

O último compromisso foi uma reunião na Câmara Municipal com militantes do PT. O presidente da Câmara, Samir Ali (Podemos), prestigiou a presença da parlamentar no município.