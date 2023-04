Um homem identificado como Ademar Manoel Salvador, foi encontrado morto dentro de um carro na Avenida Rondônia manhã deste domingo, 2, em Vilhena.

De acordo com as primeiras informações apuradas pala reportagem do Extra de Rondônia, o homem foi visto em um bar na noite de sábado, 1, consumindo bebidas alcoólicas, em dado momento saiu e nesta manhã foi encontrado sem vida dentro de um carro Fiat Palio Weekend de cor vermelha nas proximidades do bar.

Populares que passavam pelo local estranharam o fato e acionaram o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar (PM), no qual foram ao local e constaram que o homem estava morto.

A primeira vista, não há marcas de violência no corpo. Provavelmente o homem sofreu morte natural, ou seja, deve ter sofrido infarto fulminante.

Porém, a perícia e a necropsia deverá apontar com exatidão a causa da morte.