Um jovem jornalista foi autorizado a acompanhar uma cirurgia, no centro médico de um grande hospital. Cirurgia considerada simples, vascular, de uma veia da perna. Tudo bem até o médico aplicar o bisturi. No mesmo instante, o jornalista implodiu. Desmaiou.

Foi uma correria na sala, porque além do paciente, que não tinha nenhuma relação de parentesco com o “convidado”, a equipe teve que cuidar também do intruso. Por que a história que aconteceu há cerca de quatro décadas, com este agora veterano escriba? Porque esse pode ser um efeito colateral de uma lei, recheada de boas intenções, aprovada na Assembleia Legislativa e sancionada, com vetos, pelo governador Marcos Rocha.

Basicamente, o projeto de autoria da deputada de primeiro mandato dra. Raissa Sousa (doutora é de advogada, não de médica, para não se criar confusão com o comentário), determina que as mulheres, em todos os atendimentos médicos, tenham acompanhantes. É óbvia a intenção protetiva às mulheres, na essência do projeto da parlamentar. O problema vai acontecer na prática. Por vários motivos.

Um deles é explícito: quem, leigo, consegue acompanhar um procedimento numa pessoa da família, sem entrar em pânico? Outro: num centro cirúrgico, por exemplo, o princípio básico é: quanto menos gente melhor. E mais: terá que ser colocada uma equipe extra para vigiar o acompanhante, caso ele tenha algum piripaque, ao ver seu familiar ou seu amor ou sua irmã ou sua mãe sendo operada ou sofrendo algum tipo mais agressivo de procedimento, necessário para sua cura? Ou caso se torne agressivo e precise ser contido, coisas que acontecem todos os dias em corredores e salas de atendimento de hospitais e clínicas, de quem será a responsabilidade?

Na análise do projeto a equipe de especialistas da assessoria do governador Marcos Rocha sugeriu veto a dois artigos do projeto. Mas impôs uma mudança que ainda torna a ideia básica, ao que tudo indica, absolutamente inconstitucional. A lei foi sancionada com uma medida que determina que a permissão a acompanhantes em todos os tratamentos a mulheres, seja cumprida apenas por instituições privadas, excluindo as públicas desta obrigação. Portanto, inconstitucional, por discriminatória.

Certamente este assunto ainda terá muitos desdobramentos, mas seria muito positivo se os médicos (Conselho Federal de Medicina, Conselho Regional de Medicina, representantes de hospitais privados) fossem ouvidos sobre o complexo assunto. Quem sabe deste diálogo não poderia surgir uma solução criativa, que atendesse ainda melhor a preocupação de proteção às mulheres durante os atendimentos médicos? Há sim – e isso é unânime em todos os lados da questão – que se cuidar das mulheres e impedir que elas sejam abusadas, como já ocorreram muitos casos que se tornaram notícia nacional. Mas há que se encontrar soluções práticas e viáveis. Conversar, trocar ideias, aproveitar experiências pode ser, ainda, o melhor caminho para resolver questões tão difíceis.

BOLSONARO PARTICIPA DE ENCONTRO DO PL POR VIDEOCONFERÊNCIA. BAGATTOLI É AGORA O TODO PODEROSO DA SIGLA

Não há qualquer dúvida sobre a nova liderança do PL de Rondônia, depois da substituição, no comando do partido, do senador Marcos Rogério pelo neosenador Jaime Bagattoli, Na manhã deste sábado, num encontro num hotel no centro da Capital, era grande a fila do beija mão em Bagattoli. Lideranças políticas da Capital, de cidades vizinhas e do interior (entre elas a médica Flávia Lenzi, que foi vice de Marcos Rogério na disputa pelo Governo e que será candidata à Prefeitura de Porto Velho no ano que vem) participaram do primeiro encontro promovido pela nova direção do PL. Também fazem parte do comando regional o deputado federal Coronel Chrisóstomo, parceiro de Bagattoli há longo tempo e, ainda, a deputada Silvia Cristina. O ex-presidente participou do evento. Bolsonaro falou com seus correligionários rondonienses via vídeoconferência. A ausência de Marcos Rogério não foi surpresa. Afastado do Senado por seis meses, que terminarão em breve, ele reapareceu nas redes sociais, depois de longo tempo. Gravou um vídeo saudando o retorno do presidente Bolsonaro ao país, deixou transparecer sua vontade de retornar em breve à sua cadeira, mas nem uma só palavra sobre a mudança no comando local do PL. Neste momento, contudo, Bagattoli está bem mais próximo do ex-presidente, líder maior da sigla no país. Ele esteve com Bolsonaro na recepção feita no aeroporto de Brasília, esta semana. Bagattoli também exibe, orgulhoso, um vídeo feito especialmente a um dos seus netos, que faz aniversário no mesmo dia do ex-Presidente, em que Bolsonaro faz uma homenagem muito especial ao menino. No encontro do PL deste sábado, os novos rumos do partido no Estado começaram a ser traçados.

ABRE AS PORTAS EM PORTO VELHO O HOSPITAL DOS SONHOS, PARA RECUPERAR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

A segunda-feira será um dia muito especial para nosso Estado. Numa solenidade agendada para às 9 horas da manhã, com a presença de autoridades e convidados, será inaugurado o Hospital de Reabilitação, com o nome de Dream (Sonho) de Rondônia, uma super estrutura, com alguns dos mais modernos equipamentos do mundo, num prédio localizado junto ao Hospital do Amor (o Hospital do Câncer) em Porto Velho. A obra e toda a sua incrível estrutura, é resultado de um mandato e alguns meses do segundo, da deputada federal Silvia Cristina, que tem dedicado suas principais atividades na Câmara Federal, para criar estruturas que ajudem a população na área da saúde. Primeiro, ela conseguiu construir um hospital de prevenção ao câncer em Ji-Paraná, que já atende milhares de pessoas. Depois, com emendas de mais de 32 milhões de reais, conseguiu tornar realidade este novo centro, moderníssimo, que certamente vai transformar a vida de milhares de rondonienses. Para se ter ideia, no novo hospital existem, dois equipamentos inéditos em todo o país. Durante as últimas semanas, dezenas de convidados de Silvia Cristina foram conhecer o novo hospital. A parlamentar afirma que há mais de 200 mil rondonienses com algum tipo de deficiência e que poderão ser beneficiados com tratamentos de Primeiro Mundo que lhe serão oferecidos.

NOVA RODOVIÁRIA COMEÇARÁ A SER CONSTRUÍDA EM BREVE. PREVISÃO DE ENTREGA É NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2025

Cerca de um ano e meio. Ou seja, ainda no segundo semestre de 2025. Este é o plano da Prefeitura de Porto Velho para entregar, finalmente, a nova Rodoviária da Capital. A licitação já foi definida. Uma das empresas vencedoras é a Madecon, que já realizou grandes obras na Capital (incluindo, por exemplo, o prédio do Governo do Estado; a recuperação total do bairro da Lagoa; pavimentação dos bairros Flamboyant e Igarapé; terraplanagem e pavimentação da Ponte do Abunã; obras dos viadutos em Porto Velho, entre tantas outras). O prefeito Hildon Chaves começou a mexer com o assunto já em seu primeiro mandato. O primeiro passo concreto foi dado pela ex-deputada federal Mariana Carvalho, que em seu mandato foi a campeã de recursos destinados à Capital. Só para a Rodoviária, ela destinou nada menos do que 20 milhões de reais. Com isso, os passos seguintes foram sendo dados com rapidez, ao contrário de outras tentativas, que deixaram a Rodoviária atual na condição de uma das piores do país. Agora, com a licitação concluída, as próximas etapas serão destruir o prédio atual e instalar o terminal provisório no centro da cidade, onde atualmente é o Feirão do Produtor. Em duas semanas, é provável que os ônibus já estejam no novo local provisório, enquanto o prédio velho começará a ser destruído.

PRESSÃO POLÍTICA TIRA OBRAS DA BR 319 DO DNIT DE RONDÔNIA E AS TRANSFERE PARA O DO AMAZONAS

Mais uma má notícia envolvendo a BR 319, aquela que o governo anterior do Brasil prometeu reasfaltar em todos os seus 900 quilômetros, entre Porto Velho e Manaus e que, agora, o novo governo não quer nem ouvir falar na o bra. Pelo menos é o que tudo indica, até pela posição da ministra Marina Silva, que sempre se opôs à ligação por terra entre a Capital rondoniense e a Capital do Amazonas. Há vários trechos praticamente impossíveis de serem vencidos por caminhões, ônibus, carros e motos e, por ainda, começaram a ruir nos últimos dias, alguns pontos onde já existe o asfalto. A recuperação mais imediata de alguns trechos quase intransponíveis e também do pior de todos, o famoso Trecho do Meio, que está sob a responsabilidade do Dnit de Rondônia, estaria tendo mudança de planos. A péssima notícia é que, agora, quem deve responder pelas obras que a 319 necessita, será o Dnit do Amazonas. O daqui já tinha projeto e planos para começar um trabalho logo que o inverno da região terminasse. O do Amazonas, terá que começar do zero. O que se ouve nos bastidores é que o senador Eduardo Braga teria pressionado o Ministério dos Transportes, para mudança de responsabilidade para o Dnit do seu Estado, que ficaria, principalmente, com a responsabilidade das obras no famoso Trecho do Meio. Ou seja, o asfalto fica cada vez mais distante, porque viria de algumas autoridades do Amazonas, a pressão para que tudo continue como está.

CPI DO MST JÁ TEM QUATRO ASSINATURAS A MAIS DO QUE O MÍNIMO NECESSÁRIO PARA SUA INSTALAÇÃO

Já há bem mais do que o mínimo necessário! Para a criação de uma CPI pela Assembleia Legislativa do Estado, são necessárias oito assinaturas de deputados. Pois a que será criada para investigar o MST e movimentos invasores de terras no Estado, já tinha conseguido bem mais, até a sexta-feira, último dia do mês de março: nada menos do que 12 adesões à iniciativa do deputado Delegado Camargo, autor da proposta. Embora não haja nada ainda oficialmente definido, é provável que nas próximas semanas a primeira CPI da atual legislatura já comece seus trabalhos. Os cinco membros titulares e os suplentes serão escolhidos após a aprovação, pela Mesa Diretora, para que ela passe a funcionar. Há uma série de questões a serem analisadas, incluindo a forma de como agem os grupos de sem-terra; que os financia; quais as medidas tomadas pelas autoridades da segurança pública para monitorar e impedir que estes grupos continuem atacando propriedades e várias outras questões. Nos próximos dias, já haverá novidades em relação à criação e instalação da Comissão no legislativa estadual.

PARLAMENTARES DE RONDÔNIA GARANTEM: CPMI DO 8 DE JANEIRO VAI SER INSTALADA. DOIS NÃO ASSINARAM

Por falar no mesmo tema, mas agora em nível nacional, tanto o senador Confúcio Moura quanto a deputada federal Silvia Cristina não têm dúvida: a CPMI do 8 de janeiro vai ser mesmo instalada no Congresso. Contrário a ela – foi um dos dois representantes da bancada federal que não a assinou – Confúcio disse, em entrevista à SICTV/Record nesta semana, que tem certeza de que a CPMI vai ser mesmo instalada. Silvia, que participou do programa Papo de Redação, na Rádio Parecis FM nesta sexta, depois de reforçar convite da população para a inauguração do Hospital de Reabilitação de Rondônia, criado todo com recursos de emendas conseguidas por ela, também comentou o assunto da Comissão Mista: “não tenho qualquer dúvida que a comissão vai ser instalada e vai esclarecer o que realmente ocorreu, pedindo punição para quem tiver cometido crime e isentando de culpa quem nada praticou de atos ilegais”. No Senado, Jaime Bagattoli e Samuel Araújo (suplente do senador licenciado Marcos Rogério) apoiaram a CPMI. Na Câmara, além de Silvia Cristina, assinaram a petição dos deputados Lúcio Mosquini, Fernando Máximo, Coronel Chrisóstomo, Cristiane Lopes, Thiago Flores e Maurício Carvalho, todos favoráveis à proposta. O deputado Lebrão foi o único da Câmara a não assinar.

MÁQUINAS, CAMINHÕES E KITS PARA FEIRAS: GOVERNO INVESTE PESADO NA PRODUÇÃO E NO AGRONEGÓCIO DO ESTADO

Não foi a primeira vez. Não será a última. O entusiasmo com que o governo rondoniense tem comemorado o crescimento da nossa produção rural, principalmente do pequeno e médio produtores e do agronegócio como um todo, tem merecido investimentos pesados da administração de Marcos Rocha. Nesta sexta-feira, no estacionamento do Palácio Rio Madeira/CPA, a farta distribuição de kits para feirantes, mas principalmente de nada menos do que 82 equipamentos pesados, entre máquinas e caminhões, deixa bem clara esta política de parceria com as Prefeituras e com o setor produtivo. Os 67 milhões de reais investidos (grande parte dos recursos vindos de emendas parlamentares, mas com contrapartida do Estado), estão levando para pelo menos 40 municípios, uma estrutura que vai apoiar as Prefeituras a manterem abertas as rodovias vicinais, facilitando o escoamento da produção. Já os 461 kits para feiras livres, incluindo barracas e balanças eletrônicas, custaram mais de 1 milhão e 400 mil reais e foram distribuídas para feirantes de nada menos do que 12 cidades. Na solenidade, presentes o deputado federal Lúcio Mosquini e as ex-deputadas Mariana Carvalho e Jaqueline Cassol, autores das emendas para a aquisição de todos os equipamentos. Num discurso recheado de otimismo, o governador Marcos Rocha lembrou que entre 2019 e 2022, o resultado financeiro da nossa produção saltou de 9 bilhões para 20 bilhões de reais.

PERGUNTINHA

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Cruz, quer que Porto Velho tenha uma feita semelhante à Rondônia Rural Show. Na sua opinião, a Capital rondoniense merece ou não uma feira da mesma grandeza que a de Ji-Paraná?