Na tarde deste domingo, 2, um adolescente que disse ser usuário de drogas, foi apreendido pela guarnição da Patrulha Reforço, com um simulacro de pistola e uma munição calibre 22, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Patrulha Reforço fazia ronda de rotina pela Rua Pedro Hamilton, no bairro Embratel, quando os militares observaram um homem identificado posteriormente pela inicial J., (menor de idade), no qual ao perceber a presença da viatura agiu de forma que chamou a atenção para abordá-lo.

Durante a abordagem, o adolescente afirmou aos policiais ser usuário de drogas, em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém, o jovem não portava documentos e convidou os militares para irem a sua casa para se identificar.

Contudo, o rapaz contou aos PMs que ele mantinha em sua residência um simulacro de pistola e uma munição calibre 22 que ele havia comprado por R$ 15,00 na Praça do Mensageiro.

Diante dos fatos, o adolescente foi apreendido e conduzido para a delegacia de Polícia Civil.

Os militares não localizaram os responsáveis pelo menor infrator. O Conselho Tutelar foi solicitado para acompanhar o registro da ocorrência.