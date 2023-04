O 1º Encontro de Lideranças do PL Rondônia em 2023 reafirmou a união e a força do partido no cenário político do Estado.

Aceitando o convite do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, o senador Jaime Bagattoli assumiu a presidência da sigla em Rondônia.

“A força e a união que tanto precisamos neste momento de oposição democrática começou a ser construída hoje. Acredito que iniciamos hoje um novo momento na história do PL no Estado e saímos fortalecidos para as próximas eleições que temos pela frente. Grato a todos que acreditam e somam no nosso projeto”, afirmou o senador.

O momento alto do encontro foi a participação do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) por meio de uma live, desejando sorte ao senador e ao PL em Rondônia com um todo. Na ocasião, Jaime destacou também o retorno do senador Marcos Rogério (PL) que estava licenciado e lembrou que o parlamentar é uma importante liderança em Rondônia e nesse novo momento da sigla.

A chegada de Jaime coincide com os movimentos do PL a nível nacional que vem buscando oxigenar lideranças nos principais colégios eleitorais do país, com foco nas próximas eleições municipais de 2024 e eleições gerais de 2026.

Desde que assumiu a vaga no Senado Federal, Jaime foi aos poucos ocupando destaque em atos importantes do PL, como a eleição à presidência do Senado e apoio à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que busca investigar os atos de 8 de janeiro na capital federal.

O encontro contou com a participação maciça de apoiadores, incluindo os deputados federais Silvia Cristina (PL) e Coronel Chrisóstomo (PL), o vereador por Porto Velho, Jurandir Bengala (PL), o deputado estadual Luizinho Goebel, o ex-deputados Luiz Cláudio, Eyder Brasil e Ribamar Araújo, entre outras lideranças de todo o Estado.