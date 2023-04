Neste sábado (1), o deputado estadual Cássio Gois (PSD) marcou presença na caminhada de conscientização do autismo em Cacoal.

O evento foi organizado pela Prefeitura Municipal em parceria com outras instituições e apoio de pais, professores e simpatizantes da causa.

A caminhada, que aconteceu em uma manhã ensolarada, teve como objetivo alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce do autismo e a inclusão das pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) na sociedade.

A Prefeitura do município mobilizou diversas famílias de autistas e profissionais da área da saúde para participar do evento.

O deputado Cássio Gois destacou a importância da caminhada e do trabalho realizado pelo Executivo Municipal em prol dos autistas de Cacoal e região. “É fundamental que a sociedade esteja atenta ao autismo e que sejam criadas políticas públicas para garantir a inclusão dessas pessoas na sociedade. Nosso mandato é inclusivo e entende a importância de ações como essas, por isso estou muito feliz em abraçar a causa”, afirmou o deputado.

O prefeito de Cacoal, Adailton Fúria, também esteve presente na caminhada e destacou a importância da união de esforços entre o poder público e a sociedade civil para a garantia dos direitos dos autistas. “Precisamos trabalhar juntos para garantir que as pessoas com autismo tenham acesso aos serviços públicos e sejam respeitadas em sua condição”, disse o prefeito.

O prefeito também agradeceu a participação do deputado Cássio Gois, secretários municipais, dentre eles: secretária de Assistência Social e Trabalho, Marilande Alves; secretária de Cultura, Joliane Fúria; secretário de Educação, Gildeon Alves; e demais apoiadores na caminhada e ressaltou que a luta pela garantia dos direitos dos autistas é constante e precisa do apoio de todos.

O transtorno do espectro autista afeta cerca de 1% da população mundial, segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU). No Brasil, estima-se que haja cerca de 2 milhões de autistas, sendo que apenas uma pequena parcela tem acesso a tratamento adequado e inclusão na sociedade.