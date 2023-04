Ainda dá tempo de se inscrever no vestibular de medicina da Faculdade de Educação de Jaru, a taxa de inscrição é de R$ 550,00.

As provas serão realizadas nos dias 7, 14, 21 e 28 de abril, em modalidade on-line, com duração total de 4 horas e as inscrições são realizadas através do site Vest Fimca

As provas são realizadas on-line e as aulas começam no dia 3 de maio, o resultado do Vestibular 2023 será divulgado pela Internet, em até 48 horas após a prova.

Os Cursos de Medicina do Grupo Aparício Carvalho foram concebidos a partir de um modelo acadêmico próprio que favorece a utilização de metodologias ativas e estratégias didático-pedagógicas com recursos tecnológicos que oportunizam aplicação de técnicas e diversas possibilidades no desenvolvimento dos processos de ensino e de aprendizagem na formação de um profissional Médico generalista, humanista, crítico, reflexivo, ético e com conhecimentos, habilidades e comportamento que lhe permitam decidir e atuar com segurança e conhecimento teóricos e científicos, tanto na prática médica e na promoção social das Ciências da Saúde voltada para as necessidades da comunidade, por meio do ensino e da participação dos discentes nas atividades de pesquisa e extensão.