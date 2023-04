Um homem passou momentos de terror no final da tarde desta segunda-feira, 3, durante um assalto praticado por dois bandidos armados com faca que pularam o muro da casa, na Rua 102-21, no bairro Cidade Verde II, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, os assaltantes renderam a vítima e o amarraram com um cabo de carregador de celular, além disso, colocaram um saco plástico em sua cabeça para sufocá-lo.

Os ladrões fugiram levando algumas joias em prata, um aparelho celular A10, comida que tinha na geladeira e cerveja.

Após os bandidos fugirem, a vítima saiu para rua amarrado e gritou por socorro.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e de posse das informações faz buscas na intenção de localizar os bandidos.