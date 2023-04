O protagonismo e as contribuições dos vice-prefeitos no desenvolvimento local passaram a ter sua relevância reconhecida pelo movimento municipalista brasileiro, encabeçado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM).

Nesse contexto, a Vice-Prefeita de Alvorada do Oeste, katiana Gomes de Moraes, foi destaque ao ser escolhida para representar os vice-prefeitos do estado de Rondônia, nesta quinta-feira (30), durante a XXIV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios.

Trata-se do 1º Fórum de Vice-Prefeitos realizado pela CNM, com intuito de colher desses agentes públicos importantes sugestões, críticas e anseios para fortalecer as pautas voltadas à autonomia administrativa, financeira e institucional das prefeituras.

Katiana é Vice do Prefeito Vanderlei Tecchio e, pela primeira vez, sobe à maior plenária política da América Latina, representando o estado em meio a um público maior que dez mil participantes de todos os estados brasileiros.

“Na minha participação, agradeci a Deus pela oportunidade e a honra de representar os vice-prefeitos do nosso estado, mas sobretudo nosso povo rondoniense.

Também agradeci ao Presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, pela sensibilidade em enxergar o quanto podemos contribuir com as gestões de nossos prefeitos, pois fomos eleitos pela sociedade para entregarmos resultados sociais com a melhoria e ampliação da oferta de serviços públicos”.

Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios é um evento anual que centraliza as mais relevantes discussões sobre o fortalecimento das gestões locais, com orientações e deliberações assertivas para obter junto à União, ente mais forte da Federação, benefícios imprescindíveis às prefeituras, como a maior participação sobre a arrecadação pública.