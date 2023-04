“Eu disse em sessões anteriores que não estou de acordo com essa interferência do judiciário e esse é um dos motivos de renunciar à presidência da Câmara de Cacoal”. Com essas palavras ditas ao Extra de Rondônia, o vereador João Pichek (Republicanos) garantiu que vai formalizar sua renúncia à presidência do Legislativo cacoalense.

O parlamentar vai apresentar a renúncia na sessão ordinária que será realizada na noite desta segunda-feira, 3.

Com a renúncia de Pichek, quem assume o cargo, provisoriamente, é o vice, Magnison Mota (PSC), que terá a missão de organizar as atividades do Legislativo até uma nova eleição do novo presidente interino.

Ao Extra de Rondônia, Pichek informou que o Regimento Interno da Casa de Leis prevê que a eleição seja feita na sessão ordinária seguinte.

ENTENDA O CASO

A decisão de Pichek é resultado do imbróglio envolvendo a eleição da nova Mesa Diretora, que se arrasta desde o final de 2022.

Dois grupos, cada um formado por seis vereadores, disputam a eleição. Corá, que lidera um dos grupos, chegou a ser considerado eleito por ser o parlamentar mais idoso do Legislativo, um dos critérios de desempate conforme o Regimento Interno da Casa.

O outro grupo, liderado por Romeu Moreira, levou o caso à Justiça, que determinou o retorno de Pichek ao cargo até a decisão final do caso (leia mais AQUI).