Porto Velho x União Cacaolense

Mais de dois mil torcedores compareceram ao estádio Aluízio Ferreira para o jogo decisivo entre Porto Velho e União Cacoalense. Logo primeiro lance de ataque, Bacas lança em profundidade para Amendoim que bateu cruzado sem chance para o goleiro Rafael.

Como acontece na partida diante do Ji-Paraná a Locomotiva soube suportar as investidas da Raposa da BR e garantir a vitória. A partida também marcou a despedida de Júnior Lopes, que entrou aos 27 minutos da segunda etapa e contribuiu para a equipe conquistar o título invicto do primeiro turno do Rondoniense e garantir vaga na Copa do Brasil. Mesmo derrotado a União Cacoalense também se classificou para a sequência do Rondoniense.

Real Ariquemes x Rondoniense

O atual campeão de Rondônia não deu sopa ao azar e mesmo debaixo de uma chuva forte venceu com facilidade a equipe do Rondoniense, que apenas cumpre tabela na competição. No estádio Gentil Valério o Furação fez uma bela apresentação para vencer pela terceira vez na competição. Com os gols de Diego Rosa, Léo Mineiro e Renato Silva, o Real venceu por três a zero e ficou bem próximo de garantir vaga na próxima fase da competição.

Ji-Paraná x Vilhenense

A partida no estádio Biacão era confronto direto por uma vaga na sequência do campeonato, jogando em casa o Galo da BR pressionou e suportou os contra ataques do Vilhenense. Mas o Jipa só venceu por um a zero com gol marcado no final do primeiro tempo, a bola sobrou livre no meio da área para o zagueiro Sávio garantir a vitória do Galo da BR. Com a vitória o Ji-Paraná somou 11 pontos e garantiu classificação para aproxima fase.

Genus x Guaporé

Outra partida decisiva no estádio Aluízio Ferreira, na tarde de domingo o Genus recebeu o Guaporé entraram em campo precisando vencer pra manter as chances de classificação para as finais do estadual. Ao final do jogo melhor para o Guaporé que venceu a partida por 3 a 1.