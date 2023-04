No começo da tarde desta segunda-feira, 3, um caminhão carregado com sacas de sal mineral, tombou após perder o freio e voltar de marcha ré, no centro de Colorado do Oeste.

Acidente aconteceu Rua Potiguara, esquina com Rua Rio madeira.

Não houve feridos, apenas danos materiais.

>>>Vídeo abaixo:

