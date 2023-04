A deputada estadual Dra. Taissa Sousa (PSC) visitou, no último fim de semana, aldeias indígenas e comunidades ribeirinhas do rio Pacaás Novos, no município de Guajará-Mirim.

Na ocasião, a parlamentar ouviu demandas dos moradores em relação às recentes cheias e discutiu soluções.

“Durante nossa visita, as comunidades e aldeias citaram algumas necessidades urgentes, como água tratada, alimentos, combustível para o deslocamento e demandas ligadas à saúde e educação. Por viverem distantes do núcleo urbano, essas populações têm urgências muito específicas e que devem ser tratadas com prioridade pelo poder público”, afirmou a parlamentar.

A visita, que teve a colaboração da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e acompanhamento de liderença local, permitiu que a parlamentar fizesse um levantamento das necessidades para, assim, buscar melhorias junto aos atores públicos responsáveis.

Entre as aldeias visitadas estão: Capoerinha, Tanajura, Graças a Deus, Santo André, Bom Futuro e Rio Negro Ocaia. Já entre as comunidades extrativistas estão: Encrenca, Boa Vista e Santa Margarida.