A equipe da biblioteca setorial “Paulo Freire”, da Universidade Federal de Rondônia, Campus Vilhena, preparou uma programação especial às crianças, comemorando datas importantes do mês de março, como o Dia Internacional da Mulher (08/03), o Dia do Bibliotecário (12/03) e o Dia da Escola (15/03).

No dia 24 de março, as turmas do 5º ano da Escola Municipal Marizeti Mendes de Oliveira foram recebidos com muita alegria na UNIR. E no dia 30/03, foi a vez dos estudantes do 6º ano da Escola Estadual Machado de Assis.

A gerente de atendimento da biblioteca, Patrícia Mello, afirmou que foi uma satisfação imensa receber os estudantes e proporcionar-lhes tão especial momento.