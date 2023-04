Old Ranch é conhecida por sempre oferecer um bom atendimento e shows de artistas de renome, e, desta vez, não seria diferente, com ambiente climatizado e muito confortável, o evento é exclusivo para apenas 500 pessoas.

SOBRE A DUPLA:

Reconhecidos por serem a primeira dupla sertaneja a se revezar entre primeira e segunda voz nas mesmas canções, Fred & Fabrício seguem apostando em diferentes harmonias e melodias vocais durante suas músicas, como se fossem uma dupla de quatro vozes.

Os artistas também são compositores, Fred Liel e Fabrício Fiori já possuíam suas carreiras solo antes de firmarem a parceria e colecionam músicas gravadas por diversos cantores nacionais, como Jorge & Mateus, Luan Santana, Gusttavo lima, Zezé Di Camargo & Luciano, João Bosco & Vinicius, Munhoz & Mariano e César Menotti & Fabiano.

No início de 2022, a dupla sertaneja Fred e Fabrício, lançaram mais uma música em colaboração com Hugo & Guilherme, as duplas uniram forças e lançaram mais nova música “Guarda Roupa”, que inaugura o recente álbum “Acústico de Primeira 2, volume 1”.

Em menos de três meses o vídeo soma mais de 7,5 milhões de visualizações, não só pela boa música de superação doída, típica da sofrência do sertanejo, mas pela sua história. A composição feita pelo próprio Fred, da dupla, em conjunto com Renato Sousa e Mateus Neves, seria uma parceria de Fred & Fabrício com a Rainha da Sofrência, Marília Mendonça, que infelizmente morreu antes da parceria acontecer.

Então não perca tempo, Fred & Fabrício é nesse próximo sábado, corre e garanta seu ingresso na Diip Bar e banca Capricho, que fica localizada na Praça Nossa Senhora Aparecida, no centro da cidade.

Mais informações serão fornecidas através do telefone (69) 98134-4990, com Eliton Costa.