A Sicoob Credisul através dos Voluntários Transformadores do Instituto Sicoob realizou, nos dias 28, 30 e 31 de março, palestras de educação financeira para estudantes das escolas Dr. Osvaldo Piana, Colina Verde e São Roque, em Corumbiara (RO).

Cerca de 464 crianças, jovens e adultos aprenderam sobre planejamento financeiro, controle de gastos e importância do hábito de poupar e investir, além de ganharem brindes e conhecer mais sobre a cooperativa.

O Programa Educação Financeira do Instituto Sicoob procura conscientizar sobre a importância do planejamento, para que a população possa desenvolver uma relação equilibrada com o dinheiro e tomar decisões acertadas sobre finanças e consumo sustentável.

Edilene, professora da escola Dr. Osvaldo Piana, gostou de saber mais sobre investimentos. Para ela, a educação financeira é fundamental em qualquer idade. E quanto mais cedo, melhor. “Esse trabalho que a Sicoob Credisul está realizando é muito importante, porque vai muito além de ensinar crianças e adolescentes a se organizarem financeiramente, a partir dessas ações, os nossos alunos começam a desenvolver comportamentos que podem fazer a diferença no futuro”, comenta.

A voluntária transformadora e gerente da Sicoob Credisul em Corumbiara, Cristiane Maia, fala sobre a experiência marcante e transformadora do trabalho voluntário. “Essas atividades nos tira da zona de conforto, e a sensação de troca é incrível, quando se trata da experiência de passar um pouco do que sabemos sobre educação financeira e ainda aprender com cada aluno”, pontua.